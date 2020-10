Alessandria si prepara all'ultimo saluto per Carla Nespolo

ALESSANDRIA - Giovedì, Alessandria renderà l'ultimo saluto a Carla Nespolo, presidente nazionale dell'Anpi. La camera ardente sarà allestita alle 11 a Palazzo Ghilini. Per il picchetto si calcola la partecipazione di circa 300-400 persone che si alterneranno ogni 5 minuti. Una corona inviata dal Presidente della Repubblica sarà posta accanto al feretro da due corazzieri. Alle 15 il presidente emerito nazionale dell'Anpi Carlo Smuraglia terrà l'orazione funebre nell'androne.

Nel palazzo potranno stare solo cento persone per via delle norme sul Covid 19. Per le altre in Piazza della Libertà sarà possibile ascoltare attraverso un sistema di amplificazione.

Attenzione ai divieti: dalle 10 alle 17 sarà vietato il transito nell'anello viabile di piazza della Libertà, nel tratto compreso tra via San Giacomo della Vittoria e via Dante; in via Verdi, nel tratto compreso tra via Faà di Bruno e piazza della Libertà; in via Cavour, nel tratto compreso tra via Faà di Bruno e piazza della Libertà; in via Parma, nel tratto compreso tra via Tripoli e piazza della Libertà; in via Pontida, nel tratto compreso tra piazza della Libertà e via Tripoli; in vicolo Aulari.

Contemporaneamente sarà inibito l’utilizzo dell’accesso carraio del parcheggio di piazza della Libertà dal lato di via Pontida, utilizzabile dall'accesso fronte via dei Martiri.