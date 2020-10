Amag, 15 milioni per pagare tutti i fornitori

ALESSANDRIA - Entro la fine del mese di ottobre il Gruppo Amag salderà - grazie a finanziamenti bancari - oltre 15 milioni di euro a 1.750 fornitori: un totale di 4.800 bonifici che, parole del presidente Paolo Arrobbio e dell'amministratore delegato Adelio Ferrari, "significano due cose: un gesto di responsabilità verso tantissime piccole e medie imprese del territorio che hanno collaborato con noi e l'inizio di un nuovo percorso per Amag. Così facendo, infatti, spalmeremo il nostro debito a medio termine (6 anni) nei confronti questa volta del sistema bancario e potremo programmare con più calma il futuro. A cominciare dai progetti di 'Smart city' per Alessandria e del biodigestore".

Ovviamente soddisfatto il sindaco di Alessandria, Gianfranco Cuttica di Revigliasco: "Ringrazio Amag per la sorpresa che ha voluto farci. Ciò che mi fa piacere evidenziare è che la città, o buona parte di essa, possa avere in tempi relativamente brevi una ricaduta economica non indifferente, perché 15 milioni di euro sul territorio, a realtà che qui lavorano e qui rischiano, qualche effetto possono darlo".

E' infine l'amministratore delegato Ferrari ad annunciare che "abbiamo deciso di dare valore alla nostra risorsa più preziosa: i lavoratori. Per questo, faremo sempre meno ricorso agli interinali - che peraltro ci costano il 25-30% in più - e a breve pubblicheremo bandi per nuove assunzioni di figure apicali di ottavo livello, ragionieri che aiutino la contabilità e per dieci addetti alla raccolta dei rifiuti e allo spazzamento. E provvederemo a un taglio dei costi superflui pari al 25%".