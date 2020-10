Mensa scolastica: il Comune riapre le iscrizioni online

ALESSANDRIA - Il Comune di Alessandria ha riaperto il servizio di iscrizioni online alla refezione scolastica, che partirà lunedì 12 ottobre.

Si può procedere attraverso il Portale Genitori - riattivato fino al 20 dicembre - raggiungibile a questo indirizzo con il codice utente e la password di accesso già in possesso per i vecchi iscritti, selezionando la voce Anagrafica> Rinnova Iscrizioni.

Per chi dovesse iscriversi invece per il primo anno, occorre invece andare su questa pagina, inserire il codice fiscale dell'alunno e premere il tasto verde “Sono un nuovo iscritto”. Successivamente sarà necessario compilare la scheda d’iscrizione con i dati richiesti, salvare il documento, scaricare e stampare la lettera credenziali che rilascerà codice utente e password, consentendo l’accesso al Portale Genitori.

In caso di adesione di più fratelli, bisognerà effettuare un’iscrizione per ogni bambino, facendole però con il nominativo dello stesso genitore/tutore.

Nel caso in cui il sistema rilevasse situazioni di debito pari o superiori a 40 euro per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, l’utente è invitato a regolarizzare i pagamenti dovuti prima dell'iscrizione e comunque entro il 20 dicembre. Per il mantenimento del credito nell’anno scolastico 2020-2021, al contrario, non è necessario presentare alcuna richiesta in quanto il saldo positivo viene automaticamente ribaltato nel nuovo anno in buoni pasto già pagati.

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento è disponibile l’Ufficio refezione scolastica a questa mail.