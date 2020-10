Contro il Grosseto riapre il Moccagatta

ALESSANDRIA - Basta spalti deserti, finalmente. Il Dpcm prevede porte di nuovo aperte anche per la serie C, per il 15 per cento della capienza dello stadio e fino a un massimo di 1000 persone. Saranno 850 quelle che potranno entrare di nuovo al Moccagatta, già a partire dalla gara casalinga con il Grosseto, mercoledì 21, alle 18.30.

La società, che già nelle scorse settimane e prima del derby aveva chiesto in Regione una parziale apertura, senza ottenere risposta, adesso ritrova i suoi tifosi: nei prossimi giorni saranno comunicate le modalità di acquisto dei biglietti e i vantaggi per gli abbonati dello scorso anno, che non avevano potuto assistere, per lo stop della stagione e le porte chiuse nei playoff, ad alcune partite.