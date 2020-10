Salta Villafranca - Novese

NOVI LIGURE - Dopo Cassano - Monferrato, Prima Categoria girone G, rinviata anche la partita di Promozione, girone D, della Novese, sul campo del Villafranca.

A determinare la richiesta, e la decisione, un presunto caso di positività, che riguarda un giocatore della formazione juniores biancoceleste (ancora in attesa dell'esito del tampone). Per la stessa ragione spostato a data da destinarsi il derby, valido per il campionato juniores, tra Novese e Ovadese.

In Promozione, per lo stesso motivo, salta anche Trofarello - Luese, per una positività nella formazione torinese