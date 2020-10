Un positivo nel Vado, Hsl Derthona non gioca

TORTONA - Riparte il Casale, che domenica aspetta il Bra e per la prima volta ritrova i tifosi, si ferma Hsl Derthona. Uno stop fuori programma, ma il Vado, prossimo avversario, ha comunicato una positività nel gruppo squadra e, quindi, la gara è stata rinviata e sarà recuperata con un'infrasettimanale.

Il comitato regionale Figc ha già approvato ben 49 rinvii di partite del weekend, dall'Eccellenza alla Terza Categoria, giovanili, femminile e calcio a 5. Per la nostra provincia saltano, e dovranno essere riprogrammate, sette sfide: Trofarello - Luese e Pro Villafranca - Calcio Novese in Promozione D, Cassano - Monferrato in Prima Categoria G, Bistagno Valle Bormida - Moncalieri in Seconda Categoria H, Novese - Ovadese in Under 19 regionale E, Borghetto - Pro Santostefanese in Eccellenza femminile B e per le Girls, che di fatto hanno giocato solo una partita finora, è il secondo rinvio consecutivo dopo il derby con la Novese.