In casa della Giana, il quinto atto

GORGONZOLA - La gara del riscatto obbligato: l'Alessandria la gioca senza due elementi in quarantena per la positività al covid (Macchioni e Pisseri), la Giana rinuncia a quattro giocatori (Dalla Bona, Bonalumi e Bennati positivi e Corti squalificato) e ha ai box anche il viceallenatore e il preparatore atletico. Gregucci cambia la difesa: rispetto al derby conferma solo Prestia, ma al centro, fa debuttare Bellodi a destra, colloca Scognamillo a sinistra e 'panchina', almeno inizialmente, Cosenza. A centrocampo torna Casarini, ma sulla fascia destra, mentre i due interpreti del ruolo, Parodi e Mora, sono fra i disponibili. Invariato, invece, l'attacco. Giana con il 3-5-2: Perna, autore della rete decisiva con l'Albinoleffe, è titolare in avanti, l'ex Maltese parte dalla panchina.

PLAY - BY - PLAY TEMPO REALE

Primo tempo

20' Due angoli consecutivi per la Giana, ma nessun pericolo

16' Pinto dai 20 metri, Crisanto in due tempi

13' Spizzica Corazza per Celia, la difesa spazza via un cross insidioso

Le formazioni

Giana Erminio (3-5-2):Zanellati; Perico, Pirola, Montesano; Rossini, Palazzolo, Finardi, Pinto, Zugaro; Perna, Ferrario. A disp.: Acerbis, D'Aniello, Barazzetta, Greselin, Maltese, De Maria, Madonna, Capano, D'ausilio, Marcandalli, Ruocco, Di Maira. All.: Albé

Alessandria (3-4-2-1): Crisanto; Bellodi, Prestia,Scognamillo; Casarini, Suljic, Castellano, Celia; Chiarello, Corazza; Eusepi. a disp.: Crosta, Cosenza, Parodi, Di Quinzio, Arrighini, Gazzi, Stijepovic, Blondett, Mora, Rubin. All.: Gregucci

Arbitro:Perenzoni di Rovereto

Assistenti: Torresan e Zampese di Bassano del Grappa

Note: Serata fredda, terreno in discrete condizioni. Porte chiuse. Ammoniti: Pinto per comportamento irregolare. Angoli: Recupero: