Questura: sette misure di prevenzione per altrettanti soggetti pericolosi

PROVINCIA - Nei giorni scorsi, il Questore della Provincia di Alessandria ha emesso sette Misure di Prevenzione personali nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi. Nello specifico, è stata adottata la misura dell’Avviso Orale verso quattro cittadini autori di varie condotte antigiuridiche, con particolare riferimento a reati contro il patrimonio e contro la persona (furto, rapina, maltrattamenti, violenze). I destinatari sono esortati ad un rigoroso rispetto delle norme dell’ordinamento, in quanto la stessa consiste nella formale intimazione di astenersi dal compimento di ulteriori atti contrari alla legge e nell’avvertimento che, in caso contrario, potranno applicarsi misure più gravose, quali la Sorveglianza Speciale.

Nei confronti dell’autore di alcuni delitti contro il patrimonio, invece, è stata adottata la misura del Foglio di Via con divieto di ritorno nel Comune di Alessandria per un periodo di due anni: lo stesso non potrà ritornare e nemmeno transitare per il capoluogo di Provincia per l’intero periodo.

Infine, il Questore ha emesso due misure dell’Ammonimento nei confronti di due soggetti ritenuti responsabili di stalking e di violenza domestica. Con tale misura, i predetti sono stati formalmente ammoniti oralmente ed invitati a tenere una condotta conforme alla legge.