"Forte odore di solvente. Non utilizzate quelle mascherine"

ALESSANDRIA - Problemi con un lotto di mascherine (prodotte da Fca, colore bianco) consegnate dal commissario straordinario per il Covid-19 all'istituto 'Saluzzo-Plana' di Alessandria. Il dirigente Roberto Grenna ha infatti firmato oggi una circolare interna per evidenziare che "a seguito di segnalazioni di forti odori di solvente provenienti dalle mascherine in oggetto, distribuite dalla scuola agli studenti, si invita a non utilizzarle. Verranno distribuite prossimamente mascherine di altri produttori".