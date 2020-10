Alessandria, +88 positivi in un giorno. Provincia stabile

ALESSANDRIA - Sono 88 i positivi in più, nell'arco di sole ventiquattr'ore, rilevati nella città di Alessandria: questo si evince dai dati comunicati dal Comune, mentre nel resto dei centri zona la situazione è più o meno stabile.

Alessandria, dunque, passa da 224 a 312 (+88) contagiati, Novi Ligure resta stabile a 53 (0) così come Casale Monferrato a 47 (0). Seguono Acqui Terme a 37 (+3), Tortona a 36 (+1), Ovada a 33 (0) e Valenza a 18 (-1).

In Piemonte, invece, numeri in aumento in tutti i capoluoghi: Torino ha oggi 2.908 positivi (+290), Novara 470 (+26), Alessandria 312 (+88), Cuneo 271 (+48), Asti 261 (+61), Vercelli 134 (+8), Biella 93 (+11) e Verbania 40 (+3).