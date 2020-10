In provincia 1 vittima e 102 contagi. Piemonte: +115 ricoveri (intensive +5)

ALESSANDRIA - Sono 102 i nuovi contagi rilevati oggi in provincia, oltre a 1 decesso e 15 guariti.

Secondo l'Unità di crisi regionale per il coronavirus, sono 11 le vittime da aggiungere al totale di 4.227, ma nessuna di oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid): 693 Alessandria, 258 Asti, 218 Biella, 404 Cuneo, 395 Novara, 1855 Torino, 230 Vercelli, 133 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 41 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

I positivi salgono a un totale di 49.668 (+1550 rispetto a ieri), di cui 799 (52%) sono asintomatici. Dei 1550 casi: 564 screening, 515 contatti di caso, 471 con indagine in corso. Ambito: 94 Rsa/Strutture socio-assistenziali, 194 scolastico, 1262 popolazione generale. I casi importati sono 6 su 1550.

La suddivisione complessiva su base provinciale diventa: 5330 Alessandria, 2593 Asti, 1601 Biella, 5683 Cuneo, 4400 Novara, 25785 Torino, 1466 Vercelli, 2014 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 377 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 419casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 79 (+5 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1226 (+115 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 13.475. I tamponi diagnostici finora processati sono 906.964 (+ 11.565), di cui 487.794 risultati negativi.

Infine, i pazienti virologicamente guariti sono 29.708 (+ 95 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3618 (+15) Alessandria, 1670 (+0) Asti, 933(+2) Biella, 2982 (+19) Cuneo, 2804 (+9) Novara, 15.019 (+46) Torino, 1422 (+4) Vercelli, 1050 (+0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 210 (+0) provenienti da altre regioni. Altri 953 sono “in via di guarigione”.