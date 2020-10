Piemonte, da lunedì coprifuoco dalle 23 alle 5

TORINO - Sarà coprifuoco anche in Piemonte: la crescita esponenziale dei contagi (oggi oltre 2mila) e il numero dei ricoveri che fanno temere una pressione sempre più grandi sulle strutture sanitarie, hanno convinto il governatore Alberto Cirio a prendere la stessa misura della Lombardia. In attesa di scelte più drastiche da parte del Governo che, giorno dopo giorno, sembrano essere sempre più imminenti.

In serata, o al più tardi domani, dovrebbe dunque arrivare l'ordinanza del presidente della Regione: da lunedì 26 ottobre - il termine dovrebbe essere fissato nel 13 novembre - divieto di uscire di casa dalle 23 alle 5 se non per motivi di urgenza o di lavoro.