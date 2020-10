Emergenza coronavirus: le tende dell'Esercito vicino al Pronto soccorso

ALESSANDRIA - Si è concluso da poco, al 'Santi Antonio e Biagio', il vertice tra Comune di Alessandria, rappresentanti dell'Esercito, dell'Azienda ospedaliera alessandrina, della Protezione civile e della Croce Rossa: le tende di supporto al Dea saranno alla fine posizione nello spiazzo adiacente il Pronto soccorso e non in piazzale Berlinguer.

Come specificato dalla Regione Piemonte, si tratterà di tensostrutture modulabili riscaldate utili a potenziare in particolare i posti Covid di bassa e media intensità, e in generale ridurre la pressione sui presidi ospedalieri e i pronto soccorso.