Ospedale da campo in piazzale Berlinguer: oggi sopralluogo dell'Esercito

ALESSANDRIA - E' previsto per il pomeriggio di oggi un sopralluogo da parte dell'Esercito italiano per la costruzione di un ospedale da campo in piazzale Berlinguer, di fronte all'ospedale "Santi Antonio e Biagio" di Alessandria.

La richiesta arriverebbe dalla Regione, che nei giorni scorsi ha contattato proprio i vertici dell'Esercito per capire come supportare il sistema sanitario piemontese in questa difficile fase di emergenza coronavirus.