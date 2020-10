Carrarese e Alessandria, unite per gli studenti

ALESSANDRIA - Domenica Carrarese e Alessandria saranno avversarie in campo, ma unite in una iniziativa solidale. "La didattica è al sicuro" è un progetto che ha ricevuto il patrocinio della Lega Pro e che la società di Carrara organizza insieme all'associazione 'Sport for children', iniziativa che acquista ancora maggior valore in un momento di emergenza, anche per il mondo della scuola.

Destinatari sono, soprattutto, alunni delle scuole primarie e medie inferiori: può capitare che non abbiano il materiale di cancelleria, da penne e matite a gomme, quaderni e righelli, senza che il compagnio possare prestare l'occorrente perché il periodo impedisce anche questa collaborazione. Una condizione di disagio che, in alcuni, può avere anche effetti anche sul piano psicologico, in soggetti più sensibili.

Anche in una fase delicata come quella che gli studenti stanno vivendo si vuole garantire un 'kit scuola' completo, in confezioni singole e asettiche. La Carrarese ha lanciato l'idea e i Grigi hanno immediatamente aderito e domenica consegneranno materiale da utilizzare per questi 'doni' agli allievi. "Un grazie a Carrarese e Alessabdria e a Sport for Children - sottolinea Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro - in un momento di fragilità come quello che stiamo vivendo aver pensato alla scuola e ai giovani ha grande valore".