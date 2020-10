Morto il ciclista urtato da un'auto sulla S.s. 10

PONTECURONE - I Carabinieri di Pontecurone e dell’Aliquota Radiomobile di Tortona hanno deferito in stato di libertà per lesioni stradali gravissime un 55enne che, alla guida della propria autovettura, nel percorrere la S.S. 10 a velocità non adeguata, ha impattato con un velocipede condotto da un commerciante cinese 57enne di Milano, con pregiudizi di polizia.

Immediatamente soccorso dal personale del 118, l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso di Alessandria dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Nonostante le cure prontamente prestate, l'uomo è deceduto nel tardo pomeriggio successivo. I mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro.