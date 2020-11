Casale, allenamenti sospesi fino a domenica

CASALE - "Gli allenamenti della prima squadra sono sospesi fino a domenica". Francesco Buglio, tecnico del Casale, annuncia la decisione che la società ha adottato alla luce degli esiti dei tamponi, a cui tutto il gruppo squadra è stato sottoposto, nel tardo pomeriggio di ieri.

Già dopo il recupero a Lavagna due calciatori avevamo manifestato uno stato di malessere, ed erano stati immediatamente testati, risultando positivi. Saltata la gara con il Varese del 1° novembre, rinviata a data da destinarsi su richiesta degli ospiti, si è deciso un controllo per tutti, a tutela della salute anche di tesserati e collaboratori, che ha evidenziato altre positività e l'obbligo, come sottolinea il club, "di una azione improntata alla massima cautela". Per questo le sedute di prima squadra e juniores sono momentaneamente sospese e prima della ripresa saranno effettuati altri tamponi.

Il derby di domani a Tortona era già stato rinviato ieri, così salterà sicuramente il turno di domenica, al Palli, con il Sestri Levante. Sempre che non intervenga, prima, un provvedimento della Lega Nazionale Dilettanti di stop del campionato per un mese.