Jbm - Bertram, prove di campionato

CASALE - Secondo derby tra Jb Monferrato e Bertram Derthona: non ci sono punti in palio, come in quello di SuperCoppa, ma c'è il campionato che si avvicina.

Allenamento congiunto al PalaFerraris, punteggio azzerato a ogni quarto, gli ospiti se ne aggiudicano tre, ma il secondo è in parità (23-23) e anche nel quarto c'è equilibrio (19-22), più netti gli altri due parziali (12-25, 11-19). Per Ramondino risposte positive da tutti i giocatori utilizzati, si rivede anche Tavernelli, ormai recuperato, che segna 9 punti. In casa Jbm Thompson già avanti e con buone percentuali, mvp con 22, ancora fuori Redivo e Martinoni.

In avvio break tortonese, 0-5, Ferrari ferma subito il gioco e prova a riorganizzare i suoi, ma Derthona tiene alto il ritmo e chiude con un +13. Meglio Casale nel secondo quarto: allunga, ma Derthona alza l'intensità della difesa, recupera e pareggia. Anche nel terzo sono i leoni a condurre e nell'ultimo si concedono qualche rotazione in più, mentre i padroni di casa danni indicazioni di crescita e sono, soprattutto, impegnati a recuperare tutti gli uomini per il 22.

Jbm Monferrato:Thompson 22, F.Valentini 9, L.Valentini 6, Sirchia 3, Tomasini 11, Donzelli 6, Lomele 3, Galluzzi, Giombini 5. All.: Ferrari.

Bertram Derthona: Banchero 2, Cannon 16, Gazzotti 9, Ambrosin 11, Tavernelli 9, Fabi 12, Mascolo 9, Severini 5, Sanders 7, Morgillo 9. All.: Ramondino