Scomparsa la professoressa del Balbo Daniela Robione

CASALE – Il mondo scolastico casalese è in lutto per la scomparsa all’età di 51 anni della professoressa Daniela Robione, docente di matematica e fisica al liceo scientifico Palli.

«Era una docente seria, rigorosa ,molto competente nelle sue materie che amava approfondire instancabilmente, molto stimata dai colleghi e dagli alunni. Aveva un animo gentile, dolce, ma dai suoi occhi trapelava una profonda, impenetrabile malinconia. Non era facile entrare in confidenza con lei a causa della sua riservatezza, anche se partecipava attivamente alla vita scolastica, offrendo generosamente il suo prezioso contributo. Mi mancherà molto, ma spero che ora possa trovare in Cielo quella serenità che non è riuscita a trovare su questa terra» questo l'affettuoso ricordo di Maria Luisa Nebbia, storica professoressa di filosofia del Balbo oggi in pensione ma per anni collega della professoressa Robione.

Arrivata a insegnare nell’istituto casalese nel 2007 si era precedentemente laureata all’Università di Torino. Lascia la madre Rita, il padre Adolfo e il compagno Lucio.

Il rosario verrà celebrato questa sera alle ore 19 nella chiesa del Valentino dove domani mattina, alle ore 11, si svolgeranno i funerali.