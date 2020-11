Confindustria, apre lo Sportello Brexit

ALESSANDRIA - Confindustria Alessandria inaugurerà nei prossimi giorni lo Sportello Brexit per la consulenza diretta alle aziende. I consigli e gli incontri con i consulenti avverranno in videoconferenza, proprio per accompagnare le imprese nella difficile transizione.

Lo Sportello Brexit si terrà ogni mercoledì dalle 11 in collegamento web, ed è strutturato in interventi singoli con le imprese, e consulenza “su misura” sulle problematiche specifiche evidenziate dalle aziende. La consulenza è a cura di Barbara Aragone e Matteo Ferraris.

Per accedere allo Sportello Brexit le aziende devono segnalare la propria partecipazione iscrivendosi telematicamente www.confindustria.al.it