Gazzi out per due mesi

ALESSANDRIA - Il capitano si ferma, per due mesi. Che l'infortunio ad Alessandro Gazzi, costretto ieri a chiedere il cambio dopo 26 minuti contro il Livorno, fosse serio si era intuito, sia dall'espressione del giocatore, sia dai timori nelle parole di Gregucci.

Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto oggi hanno evidenziato la lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro, con una prognosi di 60 giorni: anche per lui rientro auspicabile per il girone di ritorno, come anche per Frediani.

Domani, invece, l'ecografia dirà l'entità esatta del problema muscolare per Simone Corazza, e i tempi di recupero.