Alessandria, Ztl sospesa dalle 19 alle 23

ALESSANDRIA - La giunta comunale, nella seduta odierna, ha approvato un provvedimento per la sospensione della Ztl, al fine di favorire il transito nelle vie cittadine interessate dalla presenza di pubblici esercizi. Fino al termine dell’emergenza sanitaria, dunque, la Zona a traffico limitato sarà parzialmente sospesa, dalle 19 alle 23, per consentire un più agevole accesso alle strade per le operazioni di asporto e consegna a domicilio dei pasti.

“D’intesa con l’assessore alla Vabilità, Davide Buzzi Langhi, e l’assessore al Commercio, Mattia Roggero, abbiamo assunto nella odierna seduta di giunta, questo provvedimento che vuole agevolare le molte attività di ristorazione del territorio - commenta il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco - Questa nuova ondata di contagi rischia di mettere in crisi un comparto che ha già sofferto molto e crediamo sia doveroso adottare tutti gli strumenti, in nostro possesso, per rendere meno gravoso questo momento e aiutare, come possiamo e nelle misure previste dalla normativa vigente, i nostri esercizi commerciali. In tanti si sono dati da fare per proseguire, nonostante le restrizioni, la propria attività lavorativa, attrezzandosi con mezzi e sistemi adeguati per la fornitura dei pasti con consegne a domicilio o considerando la possibilità dell’asporto. Oltre a ciò, non dobbiamo dimenticare che ristoranti, bar e pizzerie danno lavoro a molte persone: la loro chiusura arreca danni a tutta la filiera agroalimentare. Semplificare le regole e gli spostamenti può essere una opportunità per tutti: produttori, trasformatori e consumatori”.