Ladra di cellulari arrestata in flagranza a Casale

CASALE - Nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato di Polizia di Casale Monferrato hanno arrestato H.E., cittadina marocchina di 30 anni abitante in città, poiché responsabile di due furti effettuati all’interno di altrettanti esercizi commerciali cittadini.

Nello specifico, gli operatori sono intervenuti dopo la telefonata di un cittadino che ha segnalato di aver notato una ragazza entrare furtivamente all’interno dell’area riservata di un’attività commerciale di corso Valentino, per poi uscire poco dopo con un telefono cellulare in mano, presumibilmente rubato.

Immediatamente, gli Agenti del Commissariato hanno raggiunto il luogo interessato e dopo aver parlato con il cittadino hanno avuto sommaria descrizione della donna.

Grazie al tempestivo intervento e all’attività di ricerca posta in essere dagli operatori, la donna è stata subito rintracciata a poca distanza e trovata in possesso della refurtiva. Pertanto è stata portata presso quegli uffici di Polizia per ulteriori accertamenti e, anche grazie al contributo del personale dell’ufficio Anticrimine e della Squadra Investigativa, è stata ricostruita l’intera vicenda. Inoltre, si è accertato che nell’arco della stessa giornata la donna si era resa responsabile di un ulteriore furto di cellulare commesso all’interno di un locale limitrofo.

Per i fatti di cui sopra, la donna è stata tratta in arresto in flagranza per il reato, arresto poi convalidato dalla competente Autorità Giudiziaria che a carico della giovane ha applicato, altresì, la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria del Commissariato di Casale Monferrato.