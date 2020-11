Ancora un rogo di cassonetti a Valenza

VALENZA - A distanza di due settimane dall'incendio che ha interessato quattro cassonetti in via Melgara, ieri notte sono stati dati alle fiamme, presumibilmente per un atto vandalico, alcuni cassonetti nel parcheggio situato tra via Noce e via Tortona. Il rogo ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco intorno alla mezzanotte.