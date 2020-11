Il casalese Marco Buoni confermato presidente di Area

CASALE - Il casalese Marco Buoni è stato confermato per altri due anni (fino al 2022) presidente dell'associazione Area, l'associazione europea dei tecnici del freddo. Così ha deciso venerdì scorso l'assemblea generale, al culmine di una settimana densa di analisi e incontri (virtuali). In Area sono presenti 25 associazioni da 22 diversi paesi, rappresentando gli interessi dei suoi oltre 110.000 membri.

Buoni proseguirà in quanto fatto nel primo biennio di presidenza: dai nuovi eventi cui l’associazione ha partecipato (come il World Refrigeration Day) alla valorizzazione del ruolo della formazione e del capitale umano (il supporto al progetto Real Alternatives 4 Life, che ha formato e formerà nuovi Tecnici in grado di operare al meglio sui nuovi gas refrigeranti, infinitamente meno inquinanti di quelli vecchi, ne è stato forse il maggiore esempio).

Marco Buoni, anche Segretario Generale di Atf (Associazione Italiana dei Tecnici del Freddo), è anche Direttore Tecnico del Centro Studi Galileo, leader della formazione per Tecnici del Freddo, che da 45 anni organizza corsi e convegni sulla refrigerazione e sul condizionamento e da più di 15 anni collabora strettamente con le Nazioni Unite, portando avanti la sua opera di diffusione della conoscenza in tutto il mondo.

La nuova Board, oltre che da Marco Buoni, sarà composta da Coen Van der Sande (Vicepresidente – NVKL, Paesi Bassi), Seamus Kerr (Tesoriere – IRI, Irlanda), Thanos Biris (HUFGAS Grecia), Grzegorz Michalski (KFCh, Polonia) e Mika Kapanen (FREA, Finlandia). Il compito del nuovo direttivo non sarà semplice, soprattutto per via dell’attuale emergenza in atto: il Freddo sarà da adesso in avanti protagonista assoluto della lotta alla pandemia, con la responsabilità di conservare e distribuire i vaccini in tutto il mondo, spesso a temperature ultra-basse, una sfida alla quale Area risponderà con la stessa professionalità e determinazione che hanno caratterizzato l’Associazione sin dalla sua fondazione.