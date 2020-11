'Monzon' saluta i tifosi del Derthona: ci lascia Primo Fumagalli

TORTONA - Si è spento questa mattina Primo Fumagalli, 71enne ex bomber del Derthona ribattezzato dai tifosi 'Monzon' per la sua somiglianza con il più famoso pugile argentino: nella stagione 1975-76 fece parte, assieme a un gruppo di ragazzi del territorio, della rosa che giunse quarta in serie D a otto punti dalla vetta.

Lottava ormai da tre anni con un un tumore ma avendo lasciato molti amici e buoni ricordi in città passava spesso a salutare oltre che a prendere il vino: a dare notizia della sua dipartita è stato per primo proprio l'Hsl Derthona con un post sulla propria pagina Facebook.