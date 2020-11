"Il Sindaco rinunci alla Tesla da 50 mila euro"

ALESSANDRIA - Un'auto da 50 mila euro in uso agli organi istituzionali del Comune (Sindaco ed Assessori) e dalle persone atutorizzate. Il dono delle società che stanno realizzando il teleriscaldamento a Palazzo Rosso (la Telsa elettrica) fa discutere (Leggi l'articolo). O almeno fa pensar male gli esponenti dei 5 Stelle alessandrini che mettono la pulce nell'orecchio: "C'è da chiedersi come a fronte di tale comodato il Comune promuoverà la mobilità elettrica con azioni dedicate ai possessori di tali veicoli (es. parcheggi dedicati o altre operazioni a costo zero per il cittadino)". Infatti l'auto che riporta sulle fiancate i loghi delle società energetiche servirebbe - con l'uso - per sensibilizzare i cittadini all'uso di mezzi ecologici. "Mentre il Comune affronta una crisi pandemica, economica e di qualità dei servizi, qual è l'opportunità per l'ente di stipulare un accordo di questo tipo per un'auto di lusso?", si chiede Michelangelo Serra, "Siccome il Comune può annullare l'accordo in qualsiasi momento chiediamo alla giunta di scioglierlo e di stipularne uno nuovo che vada a vantaggio di tutta la cittadinanza e non solo del sindaco e degli assessori da lui nominati".