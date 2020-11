Calano le polveri sottili, revocato il blocco auto

ALESSANDRIA - Com'era prevedivile dato anche il tempo atmosferico di questi giorni, i livelli di PM10 nell'aria alessandrina sono scesi quanto basta per dichiarare il cessato allarme. Come si è attivato automaticamente il protocollo "livello 1", così con lo stesso meccanismo si è tornati a livello zero, da domani venerdì 20 novembre a lunedì 23 novembre compreso, prossimo giorno di controllo.

Le informazioni di dettaglio sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Alessandria alla pagina del Protocollo Misure Antismog : https://www.comune.alessandria.it/protocollo-misure-antismog