Hsl Derthona in lutto: si è spento Paolo Raviola

TORTONA - Un altro lutto purtroppo per l'Hsl Derthona: si è spento a 82 anni Paolo Raviola, presidente del Derthona Fbc 1908 per due stagioni negli anni '80 in cui la formazione bianconera riuscì ad ottenere il quartultimo posto, l’ultimo utile per la permanenza in serie C2. Dopo la presidenza era rimasto comunque un grande tifoso e appassionato dei 'leoni', che aveva continuato a seguire dagli spalti.

Lascia la moglie Matilde, le figlie Paola ed Elena e il figlio Roberto, anche lui per anni dirigente e team manager della squadra tortonese. I funerali saranno celebrati domani, sabato 21, alle 10.30 nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore.