Tenta di rubare in negozio: denunciato un ragazzo di 17 anni

TORTONA - I Carabinieri di Tortona, al termine degli accertamenti, hanno deferito in stato di libertà un 17enne nordafricano con pregiudizi di polizia per furto aggravato in esercizio commerciale, per avere tentato di asportare dei capi di abbigliamento da un negozio di un centro commerciale della zona.

Il giovane è stato bloccato dal personale addetto alla sorveglianza dopo avere oltrepassato le casse senza aver prima provveduto al pagamento della merce sottratta. La refurtiva è stata immediatamente restituita agli aventi diritto, che hanno ritenuto di sporgere denuncia contro il minore.