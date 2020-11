Incendio a una rimessa per mezzi agricoli a Vignole Borbera

VIGNOLE BORBERA - Alle 14 di oggi tre squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Alessandria sono intervenute a Vignole Borbera, in località Mulino, per un incendio a una struttura privata utilizzata come rimessa per mezzi agricoli, danneggiatisi nel rogo.

Durante le operazioni di spegnimento i vigili del fuoco hanno rinvenuto e messo in sicurezza alcune bombole. Le operazioni di bonifica del luogo sono ancora in corso.