Renate - Alessandria, l'anticipo: 0-0

MEDA - La prima gara della 12a giornata è, anche, la più attesa, seconda contro quinta, 5 punti di differenza tra Renate e Alessandria. Gregucci sorprende, riproponendo Chiarello dall'inizio, ma in attacco, al fianco di Arrighini, con Eusepi in panchina. In difesa Prestia riprende il suo posto, a destra confermato Bellodi, a centrocampo Suljic, per il forfait di Castellano. Il Renate ritrova Giovinco e Diana sceglie un 3-4-2-1, con Maistrello preferito a De Sena come terminale offensivo.

RENATE - ALESSANDRIA

Marcatori:

PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Formazioni

Renate (3-4-2-1): Gemello; Anghileri, Silva, Possenti; Guglielmotti, Kabashi, Rada, Esposito; Galuppini, Giovinco; Maistrello. A disp.: Bagheria, Merletti, Ranieri, Marafini, Sorrentino, Santovito, Lakti, Damonte, Confalonieri, De Sena, Marano. All.: Diana

Alessandria (3-5-2): Pisseri, Bellodi, Prestia, Blondett; Parodi, Casarini, Suljic, Di Quinzio, Celia; Arrighini, Chiarello. A disp.: Crisanto, Cosenza, Scognamillo, Eusepi, Stijepovic, Crosta, Macchioni,Mora, Poppa,Rubin. All.: Gregucci

Arbitro: Marini di Trieste

Assistenti: Santi di Prato e Garzelli di Livorno, quarto uomo Cherchi di Carbonia

Note: Giornata di sole, terreno in discrete condizioni. Si gioca a porte chiuse. Ammoniti: Angoli: Recupero: