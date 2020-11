Il Covid si porta via Pier Paolo Caniggia

VALMADONNA - Il maledetto virus si è portato via Pier Paolo Caniggia, 56 anni. Abitava in via Quattremola a Valmadonna e lavorava in Provincia. Lascia una sorella. In passato era stato impegnato in politica con la Margherita, poi si è avvicinato al Pd. Lo si ricorda anche per la passione per la musica e per la collaborazione prestata in molti eventi del sobborgo alessandrino. Il decesso è avvenuto all'ospedale di Tortona. Era stato egli stesso, qualche giorno fa, ad annunciare su Facebook di avere contratto il Covid-19.

"Si fa fatica, é tutto pesante ed esageratamente amplificato - è il suo post datato 5 novembre - Questa brutta bestia è bastardissima: prima stai bene e nonostante il ricovero, hai ottime prospettive; poi, di colpo, ti arriva una mazzata da metterti in ginocchio; e si ricomincia da capo. E poi, c'è anche l'aspetto psicologico: un filo sottilissimo che ti tiene appeso alla lucidità di cui si è capaci, ma che è sempre più teso e fragile: non si sa quando poter mettere il punto finale.

State/stiamo attentissimi".