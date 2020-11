Cocaina e hashish: spacciatore finisce in manette

TORTONA - I Carabinieri dell’Aliquota Operativa di Tortona, a conclusione dell’attività di indagine, hanno tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti un marocchino 44enne con precedenti di polizia. Nel corso dell’attività investigativa, il marocchino è stato notato nell’atto di cedere tre dosi di cocaina a un avventore e, a seguito di perquisizione personale, veicolare e domiciliare, è stato trovato in possesso di ulteriori 20 grammi di hashish, un telefono cellulare e 315 euro in contanti riconducibili all’attività illecita.

Nel medesimo contesto operativo sono state accertate e contestate all'uomo ulteriori 160 pregresse cessioni di stupefacente ad altri assuntori. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Alessandria in attesa dell’udienza di convalida.