Positiva all'alcool e alla cocaina dopo l'incidente stradale: denunciata

NOVI LIGURE - I Carabinieri di Novi Ligure, nel corso di un servizio coordinato finalizzato al controllo dell’applicazione della normativa anti-Covid e alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, hanno segnalato un marocchino 32enne con pregiudizi di polizia trovato in possesso di circa 6 grammi di hashish, detenuta illecitamente per uso personale non terapeutico e posta sotto sequestro amministrativo, e denunciato una 31enne che, a seguito di sinistro stradale, è risultata positiva all’alcool e alla cocaina. L’autovettura è stata sottoposta a fermo amministrativo e la patente di guida ritirata per la sospensione.