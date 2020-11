Ubriaco aggredisce una donna usando un coltello

ALESSANDRIA - I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Alessandria, intervenuti per una lite presso l’abitazione di una 53enne, hanno denunciato per lesioni aggravate un 60enne senza fissa dimora che l’aveva aggredita con un coltello. L'uomo era in stato di alterazione dovuta all’abuso di alcolici. Sul posto è intervenuto anche personale del 118 che ha prestato le prime cure alla vittima, riscontrando solamente una ferita superficiale al braccio.