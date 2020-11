Mandrogne: birre e aperitivi per la castagnata, sanzioni ai clienti e al barista

MANDROGNE - I Carabinieri di San Giuliano Vecchio, a seguito di un controllo finalizzato al rispetto delle norme anti-Covid, hanno notato all’esterno di un bar otto persone intente a consumare sul posto aperitivi e birre durante una “castagnata”. Gli individui sono stati identificati e successivamente sanzionati per le violazioni amministrative introdotte dai recenti Dpcm, mentre per il gestore del bar, responsabile dell’assembramento, è scattata la sanzione prevista per non avere impedito la consumazione sul posto, nel dehor di pertinenza del bar, dei prodotti da lui ceduti, andando anzi a incentivare e consentire l’assembramento fuori dall’esercizio pubblico, fornendo agli avventori generi alimentari non di prima necessità, quali aperitivi, birre e castagne. La sanzione prevede altresì la chiusura temporanea del bar fino a cinque giorni.