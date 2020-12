Va a sbattere con l'auto: aveva un tasso alcolemico 4 volte oltre il limite

RIVALTA BORMIDA - I Carabinieri di Rivalta Bormida hanno deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza un 23enne, con pregiudizi di polizia, che, alla guida della propria autovettura, ha causato un sinistro stradale autonomo. Trasportato all’ospedale civile di Novi Ligure, dagli esami del sangue è risultato avere un tasso alcoolemico nel sangue pari a 2,06g/l.. A conclusione degli accertamenti, i Carabinieri hanno proceduto al ritiro della patente di guida e al sequestro amministrativo dell’autovettura.