Il prof Marenco torna in tivù

ALESSANDRIA - Per commentare (oggi alle 14.45 su Raidue) le espulsioni dal "Collegio", il reality televisivo che sta facendo molto discutere, è stato chiamato un professore. E fin qui non ci sarebbe nulla di strano. Però, il nostro è un insegnante diventato popolarissimo con i social, e in particolare con Tik Tok. E questo ha della straordinarietà, perché, forse, prima che Sandro Marenco utilizzasse il web per microlezioni alternando riflessioni a spunti comici e parodie, si pensava (sbagliando) che non ci potesse essere un collegamento tra didattica tradizionale e social.

Marenco, insomma, ha sfondato una barriera ideologica. E sta spopolando tra i ragazzi, non solo quelli del liceo scientifico Galilei di Alessandria, dove lui, docente di Inglese e Tedesco, ora si dedica essenzialmente al sostegno.

L'insegnante sarà tra gli ospiti odierni di "Ore 14", trasmissione di Raidue, in onda dalle 14, condotta da Milo Infante, di cui Marenco fu ospite in un programma precedente. Evidentemente piaciuto, Infante lo ha voluto interpellare di nuovo, certo che non deluderà