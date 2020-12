Neve, autostrade in tilt. Chiuso anche l'Outlet

ORE 21.30 — Rimane chiusa l'autostrada A7 in direzione Sud tra Ronco Scrivia e Busalla e in direzione Nord tra Bolzaneto e Ronco.

ORE 16.00 — Rimane critica la situazione della viabilità autostradale, con chiusure che riguardano il tratto appenninico della A7 e della A26. E' sconsigliato mettersi in viaggio. Criticità anche tra Tortona e Voghera. L'Outlet di Serravalle Scrivia, a causa dei problemi al traffico, ha chiuso i battenti alle 14. Problemi anche sulla linea ferroviaria Genova-Alessandria via Busalla, con treni in ritardo fino a 20 minuti. In ritardo, in particolare, i Regionali 21152 e 21153.

Secondo le centraline meteorologiche dell'Arpa, l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, sono caduti 28 centimetri di neve a Capanne di Marcarolo e 20 ai Piani di Carrega, in alta val Borbera. "In testa" però c'è il Bric Berton di Ponzone, nell'acquese, con 41 centimetri.

ORE 10.00 — La nevicata che sta interessando da questa notte la provincia di Alessandria ha già cominciato a causare problemi al traffico, in particolare sulle autostrade dirette in Liguria, per le quali sono previste “chiusure a intermittenza” per permettere l’intervento dei mezzi spartineve.

Il provvedimento riguarda la bretella Predosa-Bettole nel tratto tra il casello di Novi Ligure e la A7, in direzione di quest’ultima. Sempre la A7 è interessata in direzione Genova tra la bretella e il casello di Bolzaneto. In direzione Milano, le chiusure sulla A7 riguardano il tratto tra la A12 e il casello di Serravalle Scrivia. Disagi anche nei centri abitati di Arquata e Serravalle, con il traffico autostradale che si è in parte riversato sulla viabilità ordinaria.

Sulla A26, interessato il tratto tra la bretella di Novi e la A10, in entrambe le direzioni di marcia, e poi quello tra la A21 e la bretella, in direzione Sud.