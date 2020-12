Il palahockey è collassato sotto la neve

MONLEALE - Come sempre, ogni mattina dopo un'intensa nevicata parte la conta dei danni: ieri nel tardo pomeriggio è collassata la tensostruttura che copriva il campo da hockey in line di Monleale. Al momento del crollo non era presente nessuno e di conseguenza non ci sono stati feriti, ma il danno economico resta importante per una piccola società sportiva.

Proprio questa sera alle 18 i ragazzi di coach Tarantola ricominceranno il loro campionato nella massima serie nazionale giocando a Verona: per i prossimi incontri interni la soluzione più probabile rimane il trasferimento al pattinodromo di Novi con cui è attiva da anni una collaborazione, specialmente nelle squadre giovanili.

La tensostruttura era stata inaugurata diciassette anni fa e aveva sempre resistito bene alle precipitazioni nevose che in zona erano molto frequenti: ieri probabilmente il peso dello strato inferiore della neve intrisa d'acqua e poi ghiacciata è stato troppo e il telone ha finito per cedere. "Non abbiamo parole per tutto ciò - il commento della società sui social - ci ritroviamo senza una casa dopo tutti i sacrifici che sono stati compiuti in questi anni. Tutte le piastrelle tolte, messe, aggiustate, le ultime alluvioni da cui ci siamo sempre rialzati grazie all'aiuto di tanti appassionati, gente del Paese e non. Siamo increduli."