«La scelta di Pratica di Mare è ok. Ora entrino in gioco le aziende di Casale»

CASALE - La notizia che Pratica di Mare sia stata scelta come hub per i vaccini Covid destinati all'Italia è interpretata positivamente dal sindaco di Casale Federico Riboldi e dal presidente di Area (e portavoce della task force piemontese) Marco Buoni, ambasciatori del comparto del freddo casalese che si propone di curarne la distribuzione.

Permane l'ottimismo quindi, anche se il commissario Arcuri non ha ancora risposto alla proposta delle aziende monferrine.

«Casale Capitale del Freddo accoglie con favore la scelta di Pratica di Mare come deposito per i vaccini. Adesso devono entrare in campo le competenze e le imprese italiane per gestire la logistica e lo stoccaggio dei vaccini nei punti di utilizzo. Le aziende di Casale Monferrato sono pronte, hanno presentato un progetto unitario al commissario Arcuri e attendono una risposta. Con soddisfazione Casale ha recuperato il proprio ruolo di capitale della refrigerazione, riconosciuta da tutti i media nazionali e internazionali. In settimana ospiteremo France24 sul territorio per un servizio sul nostro polo del freddo.

Autorità straniere, ultimo ordine da Israele, stanno ordinando dalle nostre imprese apparecchi per la conservazione dei vaccini. Ora diamo il nostro contributo alla nostra nazione».