Benedicta, concerto sul web per solidarietà con i musicisti

Oggi, martedì 8 dicembre, in occasione della riapertura della stagione lirica del teatro La Scala di Milano l’associazione Memoria della Benedicta ha pensato di offrire in anteprima su Facebook la registrazione del concerto eseguito nel 2019 proprio alla Benedicta, dai maestri della sezione Anpi in occasione della Festa della Repubblica. L’evento potrà essere seguito dalle ore 11.00.

Daniele Borioli, presidente dell’associazione Memoria della Benedicta, introdurrà l’iniziativa con un breve contributo video sottolineando come l’intento vuole essere prima di tutto un omaggio e un atto solidale nei confronti dei maestri che si prestarono così generosamente in quell’occasione e più in generale verso tutti i lavoratori dello spettacolo e gli operatori culturali, i cui ambiti sono stati messi così sotto pressione dalla pandemia.

Il maestro Francesco Lattuada presidente della sezione Anpi del teatro La Scala di Milano, con un altro breve video messaggio illustrerà i contenuti del concerto. Il programma prevede brani di Gaetano Donizetti, Gioachino Rossini, Giuseppe Verdi, Pietro Mascagni e Giacomo Puccini.