Morto l'ex sindaco Sergio Cassano

VALENZA - Il Covid s'è portato via Sergio Cassano, ex sindaco di Valenza. Secondo quanto si appreso, è morto nella notte a Sestri Levante, dov'era ricoverato. Ultimamente abitava a Rapallo. Era nato il 14 luglio 1946 a Litta Parodi, sobborgo alessandrino dove suo padre commerciava in pellami, attività poi proseguita a Valenza, dove la famiglia si era trasferita già negli anni Cinquanta e dove Sergio ha dato seguito al lavoro paterno.

Cassano, esponente di Forza Italia, è stato sindaco per una legislatura, sostenuto dal centrodestra. Venne eletto dieci anni fa. Nel 2015, perse le elezioni al ballottaggio con Gianluca Barbero. Alle ultime amministrative non si è ricandidato. Brillante, amante della compagnia, Cassano era noto anche per la passione per le Ferrari: alla casa di Maranello ha anche dedicato un libro. E' stato inoltre presidente del club dei ferraristi.

Lascia due figli, Paolo di 33 anni e Alessandra di 14.

Così il commento del sindaco in carica, Maurizio Oddone: «È mancato un amico, un amministratore della Città, personaggio che con le sue battute, la sua ironia e le sue vignette ha ravvivato la politica di Valenza per un decennio. L’Amministrazione Comunale si stringe intorno alla sua famiglia in un momento così doloroso. La scomparsa di Sergio Cassano è una grave perdita per l’intera Comunità Valenzana. Come Amministrazione cercheremo, nei prossimi mesi, nei prossimi anni, di ricordare Sergio in un modo che rimanga indelebile in tutti coloro che l’hanno conosciuto e l’hanno stimato».