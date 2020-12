"Cinquanta brioche alla Caritas per i miei 23 anni"

ALESSANDRIA - Venerdì scorso, nel giorno del suo 23esimo compleanno, l'alessandrino Alberto Frisoni ha scelto di farsi un regalo speciale: "Sì - racconta - Ho portato 50 brioche alla Caritas per i meno fortunati. Il 2020 che sta finendo è stato un anno davvero complicato, tantissimi hanno avuto problemi e ho pensato di fare un piccolo gesto per regalare un sorriso a chi è in difficoltà".

