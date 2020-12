Salute e diritti, la protesta davanti all'ospedale

ALESSANDRIA - "Le lavoratrici delle pulizie dell’Ospedale di Alessandria non sono invisibili, devono essere ascoltate". Con queste parole ADL Cobas e Casa delle Donne hanno tenuto in mattinata un presidio statico davanti all’ingresso dell’Ospedale di Alessandria, assieme alle dipendenti della Team Service - ditta appaltatrice delle pulizie in Ospedale.

A distanza di quasi un meno dal presidio sotto la Prefettura, infatti, la situazione delle lavoratrici non è cambiata sulle questio ni di sicurezza e gestione del lavoro (Leggi qui le richieste del sindacato)

"Se la Team Service continua a rimanere sorda alle legittime richieste delle sue dipendenti in merito alla tutela della salute, dev'essere allora la Direzione Ospedaliera a prendersi carico della tutela della salute delle lavoratrici. Questo chiedono le dipendenti e questo chiediamo come sindacato".