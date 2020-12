Covid, dodici casi alla Casa di riposo 'San Carlo'

CASTELLAZZO - Dodici ospiti della Casa di Riposo San Carlo e Sant'Anna sono risultati positivi al covid. La struttura, che nella prima ondata dell'emergenza sanitaria,non aveva registrato casi, né tra i degenti, né tra il personale, ha effettuato tamponi che hanno accertato alcune positività Tutti sono stati trasportati negli ospedali della provincia: le condizioni stanno migliorando e non destano preocupazione.

Complessivamente i contagi, in paese, sono 61 (compresi i 12 nella resideza per anziani), 33 le persone in quarantena e 37 in isolamento fiduciario.