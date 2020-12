Dup, ok in Giunta: stazione e logistica, ma non solo

ALESSANDRIA - Via libera della Giunta alessandrina al Dup - Documento unico di programmazione 2021-2023: in un video social, il sindaco Cuttica di Revigliasco e il vice Buzzi Langhi spiegano i cardini del progetto. "E' un piano che è stato possibile elaborare definitivamente in questi giorni grazie all'approvazione del Piano di Riequilibrio da parte della Corte dei Conti. Il prossimo anno, in particolare, prenderanno il via due percorsi importanti: l'acquisto e la rigenerazione del parcheggio adiacente alla stazione, che a sua volta grazie a Rfi verrà rivista, e l'insediamento in D5 e in altre aree della città di importanti aziende. Riguardo alla logistica, ad esempio, due realtà che hanno deciso di puntare su Alessandria porteranno circa 500 posti di lavoro in più. Senza dimenticare la ripartenza dello scalo ferroviario in collaborazione con il sistema portuale ligure".

Leggi il documento