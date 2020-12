Come evitare le truffe? Il Maresciallo Capo lo spiega a messa

VIGNALE - Nell’ambito di interventi preventivi finalizzati alla prevenzione delle truffe, il Maresciallo Capo Massimiliano Faraco, Comandante della Stazione Carabinieri di Vignale Monferrato, ha tenuto un breve intervento nel corso della Messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo.

Il sottufficiale ha spiegato come evitare le truffe più comuni e in particolare quelle legate alle tecniche della cosiddetta “cauzione”, della “perdita del gas” e dei “finti appartenenti alle forze dell’ordine”, trucchi utilizzati per entrare nelle case delle vittime e appropriarsi dei loro beni, per difendersi dai quali è stata ribadita l’importanza di avvisare immediatamente le forze dell’ordine, di riferire qualsiasi movimento sospetto, di non eccedere nelle confidenze e di verificare l’identità delle persone che si presentano alla porta. Nel corso periodo prenatalizio, la Compagnia Carabinieri di Casale Monferrato, attraverso l’impegno delle Stazioni dipendenti e del Nor, avvierà altre iniziative simili per sensibilizzare la cittadinanza e cercare di prevenire le truffe e i furti.