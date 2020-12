Mezzo del bitume a fuoco: disagi sull'A21

VALLE SAN BARTOLOMEO - Sono ancora in corso le attività di bonifica di due squadre dei Vigili del Fuoco di Alessandria intervenute alle 14.30 di oggi sull'A21 in direzione Piacenza all'altezza di Valle San Bartolomeo. Un camion per il trasporto del bitume riscaldato ha preso fuoco e il transito dei veicoli è possibile solo in una corsia.

Sul luogo dell'intervento è presente anche la Polstrada con il personale della società autostrade.